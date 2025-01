Ponte sul Po, ruspe fino al 13 febbraio

Si allungano i tempi del cantiere, e conseguenti disagi al traffico in particolare negli orari di punta, sul ponte sul Po che collega Guastalla a Dosolo. La Provincia ha prorogato fino al 13 febbraio l’ordinanza per il senso unico alternato sul ponte, necessario per consentire la regolare prosecuzione di alcuni lavori di manutenzione. Il cantiere era stato aperto a inizio novembre e, in teoria, doveva concludersi il 7 gennaio.

Il senso unico alternato consente agli addetti di allestire un ponteggio sospeso nell’alveo di magra, per evitare che le piene possano interrompere le lavorazioni, con conseguente allungamento di tempi e costi. La restrizione della carreggiata permette inoltre il posizionamento delle autobotti per il getto del calcestruzzo. Il traffico è regolato da impianto semaforico o con presenza di movieri.