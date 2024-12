Reggio quadruplica in Regione. Vecchi nuovo capo di gabinetto. Manghi confermato allo sport

Reggio quadruplica in Regione. Dopo l’inedito doppio assessorato (Alessio Mammi del Pd all’agricoltura ed Elena Mazzoni, in quota M5s, alla legalità) arrivano anche due nomine di fiducia a politici reggiani da parte del neo presidente Michele de Pascale nella struttura dell’ente che portano il nostro territorio ad avere più che mai un peso specifico notevole. Era nell’aria, ma ieri è arrivata di fatto l’ufficialità che porterà Luca Vecchi a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto. L’ex sindaco aveva fatto un passo indietro per entrare nella rosa dei candidati al consiglio regionale per permettere di sciogliere la matassa al Partito Democratico. Una scelta ripagata. Mentre viene di fatto confermato Giammaria Manghi che sarà nel coordinamento delle politiche sportive della Regione. Nella scorsa legislatura, l’ex presidente della Provincia nonché ex sindaco di Poviglio, era capo della segreteria politica della presidenza con delega allo sport. Ma de Pascale ha nominato un assessore di competenza, Roberta Frisoni, dunque Manghi lavorerà a stretto contatto con lei curando rapporti con enti e federazioni anche per lo sport di base. Una nomina che arriva un po’ a sorpresa: Manghi sembrava fuori nell’immediato post elezioni, ma poi ha ripreso quota nelle con de Pascale che ha deciso di non disperdere i suoi contatti creati nel mondo sportivo in questi anni contribuendo a portare eventi di gran rilievo.

"Ringrazio de Pascale per questo incarico fiduciario apicale nella struttura regionale – le prime parole di Vecchi – che mi consente di portare la mia esperienza politica e amministrativa". Vecchi poi celebra il maggior peso reggiano: "Sono convinto che la qualità della classe dirigente del Pd di Reggio sia sempre stata apprezzata e l’esito delle urne lo dimostra, dunque credo sia una naturale conseguenza. L’incarico è una compensazione per il mio passo indietro nella candidatura? No, credo che questa nomina non fosse dovuta. Ma io ora guardo avanti, la logica dello specchietto retrovisore non aiuta".

Mentre Manghi si dice "soddisfatto" e "ringrazia il presidente che ora chiede continuità sullo sport dopo aver fatto bene negli ultimi anni. Replicare l’apice del 2024 non sarà facile, ma già il fatto di portare la finalissima di Coppa Davis nel 2025 è un primo grande risultato. Reggio? Il sindaco Massari ha l’intenzione di investire sullo sport, credo che la città avrà un ruolo di primo piano su progetti di breve, medio e lungo termine. Il prossimo anno tornerà il Giro d’Italia nel reggiano ed è già un fatto importante".

Daniele Petrone