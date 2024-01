Autobus di linea esce di strada e si schianta nel fossato a Rio Saliceto

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 8 gennaio 2024 - Soccorsi mobilitati in forze, poco dopo le 13 di oggi, per un autobus di linea che è uscito di strada, finendo nel fossato laterale. E’ accaduto in via San Ludovico a Rio Saliceto, sulla strada che porta verso Correggio, in un tratto di carreggiata già molte volte teatro di incidenti.

A bordo vi erano numerosi passeggeri, in particolare studenti che rientravano da scuola, verso Rio Saliceto e Campagnola. Dopo la sbandata è scattato l’allarme con la mobilitazione dei soccorsi: due ambulanze, automedica, autoinfermieristica, vigili del fuoco, perfino l’elisoccorso di Parma, poi rientrato alla base in quando, per fortuna, non si sono registrati feriti in condizioni gravi tra le persone che si trovavano sull’autobus.

In ospedale è stato portato uno dei passeggeri, ma con lesioni non gravi. Sono stati necessari diversi minuti per poter liberare tutti i passeggeri dall’abitacolo, recuperandoli in sicurezza dal bus finito nel fossato. Sul posto anche la polizia locale della Pianura Reggiana con i carabinieri per gli accertamenti tecnici, oltre che per chiudere il traffico sul tratto di strada interessato dall’incidente, per consentire i soccorsi e poi il recupero del mezzo di trasporto pubblico.