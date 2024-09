Rio Saliceto inaugura la stagione. Da Francesca Reggiani a Luca Ward

Ormai pronta la stagione del teatro comunale di Rio Saliceto. Nei giorni scorsi è stata effettuata la prevendita con prelazione per i vecchi abbonati, mentre per vecchi e nuovi abbonati la prevendita è possibile fino al 28 settembre.

La sala riese, situata nel centro storico del paese, apre la stagione il 9 novembre con "Le grandi melodie tra le stelle di… Teresa" con Teresa Iannello. Il 23 novembre tocca a "Spettacolare (voce del verbo)" con Francesca Reggiani (foto) attrice che già più volte ha calcato i palcoscenici di casa nostra.

Il 22 dicembre il tradizionale concerto natalizio con canti gospel, ospitando come sempre delle importanti formazioni di questo settore. Il primo febbraio è in programma "Piume al vento" per la regia di Paolo Di Nita, da tempo guida dell’associazione "Quelli del ‘29" che organizza pure la stagione teatrale. L’8 febbraio c’è un big del teatro e dello spettacolo in generale: è atteso Luca Ward con "Il talento di essere tutti e nessuno", recitando stralci di monologhi e versetti di poesie, fra canzoni, passi di danza, condividendo con il pubblico i trucchi del mestiere, appresi in oltre quaranta anni di carriera.

L’8 marzo lo spettacolo "Letto ovale", pure quella produzione dell’associazione "Quelli del ‘29" per una versione inedita di una delle più esilaranti commedie degli inglesi Ray Cooney e John Chapman. Il 29 marzo andrà in scena "Mi è scappato il morto" con Alida Sacoor, Andrea Bizzarri, Giuseppe Abramo, Matteo Montaperto.

Antonio Lecci