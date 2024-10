Sbanda sull'argine a Luzzara, grave pensionato

Luzzara (Reggio Emilia), 3 ottobre 2024 - Grave incidente stradale, pochi minuti prima delle 9 di oggi, sull’argine del Po tra Luzzara e Tagliata di Guastalla, dove un’autovettura ha sbandato mentre era diretta verso Guastalla, ribaltandosi in fondo all’argine sotto una pioggia intensa. Il conducente, un pensionato di 74 anni residente a Luzzara, è rimasto bloccato con il braccio destro sotto parte della vettura. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del vicino distaccamento guastallese per liberarlo, affidandolo poi alle cure degli operatori della Croce rossa locale, raggiunti anche dal personale dell’autoinfermieristica di Suzzara di Mantova. E poco dopo sull’argine è atterrato pure l’elisoccorso del 118, arrivato da Verona, in quanto altri mezzi di soccorso avanzato erano impegnati altrove, su altri servizi. Dopo le prime cure, il pensionato ferito è stato caricato in ambulanza e valutato dal personale sanitario. Ha riportato traumi giudicati piuttosto gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita. E’ stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto anche la polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire i rilievi tecnici e per regolare il traffico sull’argine.