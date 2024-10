"Sconto del 10% nei negozi del paese"

Nuove iniziative per cercare di sostenere il commercio locale. A Reggiolo, dal 15 ottobre al 15 novembre, sono previsti sconti in tutti gli esercizi pubblici che aderiscono all’associazione Vivi Reggiolo. Per un mese i commercianti hanno deciso di offrire a tutti i clienti cinque buoni sconto del 10% sugli acquisti. Per accedere allo sconto – come spiega un volantino distribuito nei giorni scorsi su tutto il territorio della Bassa – è necessario avere la cartolina, recapitata nelle case di oltre cinquantamila famiglie della zona. Un’iniziativa che si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del centro storico che, in questi anni, ha portato a Reggiolo anche diverse nuove attività.

"Siamo consapevoli – dichiara Stefano Bombarda, presidente dell’associazione Vivi Reggiolo e titolare dell’Hotel dei Gonzaga – che solamente mettendoci insieme tra attività possiamo combattere in modo concreto la crisi del commercio. Noi a Reggiolo siamo fortunati ad avere una associazione che negli anni si è rafforzata ed è riuscita a mantenersi attiva anche durante il terremoto e nel corso dell’emergenza Covid. Oggi grazie a questo impegno e alla collaborazione con le altre associazioni siamo in grado di portare avanti importanti iniziative".

Aggiunge l’assessore al commercio Ingrid Daolio: "Il Comune vuole proseguire la collaborazione con le attività commerciali che è stata portata avanti negli ultimi dieci anni. Provengo dal mondo dell’associazionismo e so bene quanto sia importante lavorare insieme".

Antonio Lecci