Si è spenta Maria Grazia Solimè, fondatrice dell’Hospice di Montericco

Addio a Maria Grazia Solimè, fondatrice dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. Aveva 81 anni. Solimè si è spenta proprio nell’Hospice che aveva fondato nel 2001 assieme ad Annamaria Marzi. Maria Grazia aveva lavorato come assistente sociale all’ospedale di Reggio. Negli anni ’80 è stata anche fondatrice e presidente dell’Avo (associazione volontari ospedalieri); fu pure vicepresidente di Emmaus, volontariato domiciliare. Per l’Hospice ha operato come volontaria: fino al 2020 come presidente della cooperativa che gestisce la struttura e poi come presidente della Fondazione. Annamaria Marzi ricorda che Maria Grazia era "instancabile e molto generosa". Solimè ha dedicato tempo, intelligenza, lungimiranza e passione nel costruire e far crescere un luogo oggi riconosciuto un’eccellenza della sanità reggiana.

"La sua vita – dicono dall’equipe della Casa – è stata testimonianza autentica dei valori cristiani, espressione solida e limpida della fede che, di fronte alle difficoltà e problemi, le faceva esclamare con tono rassicurante: “Non preoccupiamoci che la Provvidenza sorge sempre prima del sole!“. È stata prima di tutto l’attenzione alle persone e al loro valore a renderla instancabilmente al centro di una trama di relazioni generative, di stima, affetto, riconoscenza". Solimè si è sempre adoperata perché gli operatori e operatrici della Casa potessero ricevere sostegno, formazione, premurosa attenzione per potersi, a loro volta, prendere cura di pazienti e familiari.

Abitava a Reggio e lascia i nipoti Lorenzo, Carlotta e Barbara. I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 14 dalla sala del commiato dell’Hospice per la chiesa del Buon Pastore. Per ricordarla, nel rispetto della sua volontà, anziché fiori è gradita una donazione alla Fondazione Madonna dell’Uliveto Onlus (Credem di Albinea-Iban IT 86 N 03032 66130 010000007000).

Matteo Barca