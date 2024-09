Spaccano il vetro del bar Roma con un tombino. Rubati soldi e tagliandi Gratta e Vinci

Due giovani – un uomo e una donna – hanno assaltato il bar Roma di via Saccani, in pieno centro a Boretto, di fronte al municipio, portandosi via un piccolo fondo cassa in monete contenute in un barattolo, oltre a tagliandi del Gratta e vinci, per un valore di circa duemila euro. È accaduto ieri notte verso le 5. I ladri hanno usato un tombino in metallo per sfondare la parte sottostante della porta a vetri. Una volta nel locale, gli intrusi hanno puntato al denaro e ai tagliandi della lotteria istantanee, per poi fuggire in sella a un ciclomotore. Un residente, attirato dai rumori sospetti, è riuscito a notare i due ladri mentre si allontanavano. Vistisi scoperti, i malviventi hanno dovuto accelerare le loro operazioni, senza riuscire a prendere altro dal bar. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i titolari del bar, ma i due giovani erano già riusciti ad allontanarsi in fretta in centro storico. Si tratta dell’ennesimo furto messo a segno di recente ai danni di un bar nella Bassa, con il sistema della spaccata della vetrata con un tombino. Indagini in corso da parte dei carabinieri.