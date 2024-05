Morta in tre giorni per meningite, il commosso addio degli amici: "Ricorderemo il tuo dolce sorriso"

Reggiolo (Reggio Emilia), 29 maggio 2024 - Una vita spezzata, una famiglia distrutta. Una meningite ha impedito a Lara Ponticiello, cresciuta tra Gonzaga (Mantova) e Reggiolo (dove la madre insegnava in una scuola d'infanzia) e laureata in Lingue e Letterature straniere all'Università di Bologna, di proseguire la sua vita e realizzare i suoi sogni.

La ragazza si trovava in Erasmus a Berlino quando ha accusato un malore improvviso nella giornata di venerdì scorso, che sembrava essersi risolto. Ma una complicanza clinica l'ha costretta al ricovero in ospedale, dove la giovane è entrata in un coma dal quale tragicamente non si è più risvegliata, morendo domenica.

La notizia ha commosso il web, facendo rapidamente il giro dei social soprattutto dalle parti di Reggiolo, Gonzaga e Bologna, tre luoghi del cuore per Lara.

Lara Ponticiello il giorno della laurea all'Università di Bologna

"Ciao Lara ricorderò sempre il tuo dolce sorriso", afferma una conoscente su Facebook nel gruppo ‘Sei di Reggiolo se...’, lo stesso gruppo in cui la giovane aveva scritto dopo essersi appena laureata per proporsi come insegnante di ripetizione di tedesco per studenti delle scuole superiori. "Quanta tristezza, riposa in pace angelo bello", scrive invece un'altra utente, a cui fa eco un’altra: “Immenso dolore, condoglianze alla famiglia”.

Bassetti: “Batteri della meningite prevedibili con la vaccinazione”

Il dolore unisce tutti, compreso il virologo Matteo Bassetti. "Dalla vita alla morte nel giro di appena tre giorni. Tanti ne sono passati tra venerdì 24 maggio e domenica, quando Lara Ponticiello, studentessa di 23 anni, ha chiuso gli occhi per l’ultima volta".

Il medico ha poi continuato mettendo in guardia dalla malattia che si è portato via troppo presto Lara: "La meningite è una grave infezione che colpisce il cervello e può portare alla morte, anche in poche ore. Può essere causata da batteri, virus o funghi. La forma virale è più comune e meno grave, mentre quella batterica può avere conseguenze molto più gravi. La meningite batterica può provocare la morte o causare danni permanenti. I batteri che più frequentemente provocano la meningite batterica sono Pneumococco, Meningococco e Emofilo. Questi ultimi tre batteri sono prevedibili con la vaccinazione. Le forme più gravi e fulminanti sono in genere legate al meningococco appartenente sia al gruppo B che A, C, Y, W135".