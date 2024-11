Tempo di ’Molto rumore per nulla’. In scena l’istrionico Lodo Guenzi

’Molto rumore per nulla’, con Lodo Guenzi e la regia di Veronica Cruciani, è al Teatro Ariosto: stasera e domani alle 20,30, ancora domenica primo dicembre alle 15,30.

’Molto rumore per nulla’ è uno tra i più noti testi di William Shakespeare. Commedia romantica, che gioca sul linguaggio, sui giochi di parole, sulle ambiguità, gli equivoci, gli intrighi, in cui non mancano duelli, scambi di persona, inganni, truffe. Al centro della storia, ambientata a Messina, ci sono due coppie di innamorati: Ero (figlia del governatore Leonato) e Claudio, e Benedetto e Beatrice (nipote di Leonato). A causa degli intrighi e inganni messi in atto dal malvagio Don Juan e dal suo braccio destro Borraccio, i due amori verranno minati, e solo dopo una nuova serie di tranelli e bugie la situazione riuscirà a ribaltarsi e a portare la vicenda verso il suo lieto fine. In questo grande classico in salsa pop, a interpretare Benedetto è Lodo Guenzi, ormai noto sulle scene teatrali e cinematografiche, oltre a quella musicale, e a interpretare Beatrice è Sara Putignano attrice teatrale, televisiva e cinematografica. A curare la regia, l’attrice e regista Veronica Cruciani. Sullo spettacolo dice: "Le persone fingono costantemente di essere altro da quello che sono, vengono scambiate per altre persone o sono costantemente ingannate. Molto rumore per nulla è caratterizzato da una comicità ironica e d’effetto, ma nel testo risiedono anche riflessioni ben più complesse: come gli uomini e le donne vengano trattati in modo differente all’interno della società. La disparità di potere che sono costrette a subire le donne è uno dei temi centrali della commedia di Shakespeare che, per il linguaggio violento e la trama ingannevole, in certi momenti oscilla verso il tragico". Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco