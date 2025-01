"Una struttura intitolata ad Adelmo Bassi"

"La proposta di intitolare il centro sportivo o il circolo tennis alla memoria di Adelmo Bassi sarà portata all’attenzione della commissione sport del consiglio comunale". Ad assicurarlo è il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti dopo una richiesta, attraverso una lettera, d’alcuni cittadini per ricordare l’87enne Adelmo Bassi, scomparso recentemente. Tra la fine degli anni ’70 e inizio degli anni ’90 fu consigliere con delega allo sport nella giunta del sindaco Basenghi; di nuovo consigliere con delega allo sport con la sindaca Busani e assessore allo sport con il sindaco Franceschini.

Aveva contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di quelle strutture impiantistiche che hanno portato il territorio a evolversi sportivamente in senso compiuto e moderno. Emanuela Bigliardi, Massimiliano Campani, Mauro Ferrari, Fabio Ligabue, Vincenzo Mangone, Brunella Romani, Roberto Sansiveri e Nello Zanni hanno lanciato un appello a Nasciuti per onorare la "memoria di Adelmo con l’intitolazione del centro sportivo scandianese o quantomeno del suo circolo tennis ai quali per vari decenni Adelmo ha dato lustro ed energie oltre ad esserne stato uno dei principali fondatori e fautori materiali". Come gruppo di amici "ci eravamo riproposti subito all’indomani della notizia della sua morte di fare una formale richiesta di intitolazione alla memoria e abbiamo immediatamente chiesto il benestare ai famigliari che a stretto giro ci è stato accordato. Nel frattempo abbiamo letto sulla stampa di un’iniziativa analoga da parte del consigliere di minoranza Pagliani che, nonostante si trovi agli antipodi della nostra visione politica, non può che farci piacere".

Nasciuti ieri ha dunque risposto ai cittadini: "Ho letto con attenzione e grande partecipazione la vostra lettera in memoria del caro Adelmo Bassi, figura di rilievo per la nostra comunità e per lo sport scandianese. La vostra proposta rappresenta un gesto significativo per onorare la sua memoria e i valori che ha incarnato". Per garantire che la decisione "su come ricordare Adelmo Bassi – prosegue il sindaco – sia il più possibile condivisa e rappresentativa della volontà della nostra comunità, mi impegno a portare il tema nella commissione sport. Sarà questa la sede in cui l’istanza da voi presentata sarà presa in carico e adeguatamente valutata in modo che la scelta finale possa essere il risultato di un confronto ampio e partecipato".

Matteo Barca