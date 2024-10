Vede il ladro in diretta sul telefonino. I carabinieri arrestano un 55enne

Nuovo furto ai danni del negozio ‘MiFidoDiTe’ (foto) in via Mazzini a Scandiano: il responsabile del colpo, un uomo di 55 anni, è stato sorpreso e arrestato.

Il blitz è avvenuto mercoledì notte.

"Prima è entrato nel vicino ortofrutta e ha rubato un martello e delle pinze – racconta Barbara Casoni, titolare di ‘MiFidoDiTe’ –. L’uomo ha poi scavalcato la recinzione del giardino e ho scoperto il raid grazie alla visione in tempo reale della videosorveglianza attraverso il mio telefono. Ha manomesso le telecamere e si è intrufolato nel magazzino esterno portando via articoli natalizi. Ho subito chiamato i carabinieri, arrivati in pochissimo tempo sul posto. E’ stato inseguito l’autore del furto. Inizialmente era riuscito ad allontanarsi lungo il camminamento del Tresinaro".

Il cinquantacinquenne è stato quindi bloccato dai militari dell’Arma della tenenza di Scandiano che hanno recuperato la refurtiva del valore di 300 euro, restituita alla proprietaria.

Il 55enne si era nascosto dietro ad un cespuglio e aveva tentato di scappare verso un vicino parco.

E’ stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Casoni ha poi presentato la denuncia ai carabinieri spiegando che durante l’incursione erano stati perfino danneggiati infissi, suppellettili e numerosi articoli destinati alla vendita tra cui vasi preziosi in vetro e porcellana, piante ornamentali e una fioriera: un danno economico molto ingente, calcolato in 3.500 euro.

"E’ l’ennesima intrusione – sottolinea Barbara Casoni – che si è verificata nel 2024 nella mia attività. Lo stesso uomo era stato ripreso sempre in altri blitz. Anche i vicini ortofrutta e supermercato in questi mesi sono stati spesso derubati".

‘MiFidoDiTe’ è un elegante negozio in cui è possibile acquistare abbigliamento, bigiotteria, articoli da regalo, oggettistica per la casa. "Abbiamo un’assicurazione, ma non è possibile ottenere il risarcimento completo dei danni", osserva amareggiata la commerciante Casoni.

