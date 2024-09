Viabilità, la mappa dei lavori. Modifiche per le strade principali

Tanti lavori in corso sulle strade di Lastra a Signa, fra interventi previsti e straordinari. Ieri, a causa del maltempo, un albero è caduto in via di Piandaccoli, nel tratto compreso fra i civici 9 e 11. Per questo la strada è stata a lungo chiusa al traffico per permettere la rimozione del tronco da parte di vigili del fuoco e polizia municipale. Intanto, in via Vecchia Pisana, sono in corso alcuni interventi a cura di Publiacqua per il rifacimento del sistema fognario, nel tratto dal numero civico 109 al 187 (erta di Malmantile). I lavori, che prevedono un senso unico alternato, finiranno a metà della prossima settimana. Sempre in questi giorni, sono in corso i lavori di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi in strade del territorio che presentavano segni di usura e necessitavano di interventi di manutenzione urgente, secondo un programma di priorità e risorse disponibili. In atto c’è il cantiere sull’ultimo tratto rimasto in via Livornese, tra via Diaz e il civico 215, con conclusione prevista alla fine della prossima settimana. Infine, relativamente ai lavori alla rete del gas metano, sono finiti i primi due lotti dell’intervento ed è in corso il terzo step in località Ponte Torto. I cantieri finiranno tra una decina di giorni. I lavori prevedono la sostituzione, il rinnovamento e il potenziamento della rete gas metano e sono effettuati per conto di Centria Srl. Per consentirne l’esecuzione sono state istituite alcune modifiche alla circolazione.

Lisa Ciardi