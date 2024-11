Violenza contro le donne. Il Siulp: "Più prevenzione"

"Spogliati dal tuo dolore". Una frase simbolica che accompagna il quadro realizzato da Alessia Cioffi – artista e poliziotta in forza alla questura di Reggio nonché dirigente sindacale del Siulp – e donato al procuratore capo Calogero Gaetano Paci nell’ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’incontro col numero uno della magistratura reggiana è stato un "momento di confronto per discutere delle criticità legate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Abbiamo ribadito la necessità di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni, il sistema giudiziario e il mondo del lavoro, per mettere in campo azioni efficaci a tutela delle donne", ha detto il segretario del Siulp reggiano Aldo Aragiusto (in foto con Paci e Cioffi). Un altro quadro è stato donato al Siulp di Modena a margine del convegno realizzato lunedì nella questura modenese intitolato ’Neanche con un dito’, alla presenza della deputata del M5s Stefania Ascari e della segreteria Cisl Emilia Centrale, Rosamaria Papaleo sul tema dei femminicidi. "Il 25 novembre non sia solo una giornata simbolica, ma un monito quotidiano", ha concluso Aragiusto.