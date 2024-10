Ztl, il test con i mezzi d’emergenza: "Attiva dalla prossima settimana"

La prossima settimana saranno in funzione le nuove fioriere mobili posizionate a Rubiera per proteggere la Ztl (zona a traffico limitato) della via Emilia centro. Ieri il Comune ha intanto effettuato un primo test per le verifiche del caso per l’eventuale transito dei mezzi per le urgenze. Le fioriere, due coppie, sono infatti dotate di un sensore che le apre automaticamente al suono di una sirena per i mezzi d’emergenza e soccorso (ambulanze, forze dell’ordine, vigili del fuoco).

"Abbiamo testato le nuove fioriere con barriera della Ztl per il passaggio dei mezzi con sirena – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. È stato eseguito un test con il microfono per analizzare il rumore delle sirene della polizia locale, ambulanza, carabinieri e presto saranno coinvolti pure i pompieri. Le fioriere hanno un sensore che con il suono dei veicoli d’emergenza le apre, ma prima di attivarle era ovviamente necessario provarle per evitare problemi".

Sono fioriere con innestata una barriera che si apre e si chiude agli orari prestabiliti come un cancello. Il centro storico rubierese è aperto al traffico in corrispondenza con gli orari di apertura dei negozi, mentre la notte e la domenica è adibito a zona pedonale. Il divieto è stato però spesso non rispettato e non sono nemmeno mancate le sanzioni. Il Comune ha dunque pensato alla soluzione delle fioriere, collocate all’ingresso e all’uscita della via Emilia centro.

I residenti potranno ancora accedere dalle arterie laterali. "La settimana prossima – annuncia il sindaco Cavallaro – saranno probabilmente attivate quelle all’ingresso e successivamente procederemo con le altre due all’uscita. Già attive invece quattro nuove telecamere".

Matteo Barca