Elezioni Correggio 2023, risultati delle Comunali: lo spoglio in diretta

Correggio (Reggio Emilia), 15 maggio 2023 – Alle 15 per i cittadini di Correggio si sono chiuse le porte dei seggi elettorali, dopo il voto arriva il momento dello spoglio che ci dirà chi sarà il nuovo sindaco della città. Per conoscerne il nome bisogna attendere i risultati delle elezioni comunali 2023, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo.

Risultati elezioni a Correggio in tempo reale

Chi sono i candidati sindaco a Correggio

Sfida a quattro per i candidati sindaci della città emiliana. La coalizione di centrosinistra, composta dal Partito Democratico, Uniti per Correggio, Le Buone Pratiche e Noi Giovani, ha schierato l’assessore uscente a Lavori Pubblici e Ambiente Fabio Testi, mentre la lista Centrodestra Correggio ha sostenuto la candidatura dell’ex consigliere comunale Simone Mora.

La lista civica ‘Si può fare’ che unisce M5S, Prc, Sinistra italiana e gruppo Ambiente Benessere Comunità ha candidato un altro ex consigliere: Giancarlo Setti. Alla corsa elettorale si è presentata anche la lista civica ‘Rinascimento Correggio’ per la discesa in campo di Roberto Cesi, ex comandante della locale caserma dei carabinieri.