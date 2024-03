Andrea Paganelli (Arcetana). "Solo se battiamo il Castelnuovo inizierò a crederci» Andrea Paganelli, allenatore dell'Arcetana, si concentra sul presente e sul prossimo match contro il Castelnuovo, non sottovalutando le sfide con Bibbiano e Vianese. L'obiettivo è vincere tutte le partite per puntare ai 82 punti necessari per il primo posto.