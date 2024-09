Chiara Francini a Rimini e Riccione presenta il suo nuovo film: ecco quando

Rimini, 9 settembre 2024 – Doppio appuntamento questa sera in riviera per Chiara Francini. La celebre attrice su invito di Giometti Cinema presenterà il suo ultimo film “Coppia aperta, quasi spalancata” della regista Federica Di Giacomo alle 20,30 alla Multiplex Le Befane di Rimini e alle 21 alla multisala di Riccione, città alla quale è legata fin da piccola. Il testo di Franca Rame e Dario Fo parla dell’amore di coppia e dell’amore nella sua molteplicità, mostrando cosa si è capaci di fare pur di agguantarlo.

L’attrice, che in questo caso per la prima volta è pure produttrice, nel film distribuito da I Wonder Pictures interpreta Antonia, che dal marito, Alessandro Federico, riceve una singolare proposta con la quale le viene imposto un nuovo codice. Con la Francini nel cast Karl Gustaf Fredrik Lundqvist, suo compagno, Sara Girelli, Cloe Gatti, Daniele Gatti, Efrem Sposini, Giancarlo Francini e Sara Rastrelli che interpretano se stessi. La pellicola, prodotta da Nemesis con Rai Cinema in co-produzione con Ballandi e il contributo del Ministero della Cultura, ha aperto le Giornate degli Autori, sezione autonoma della Mostra del Cinema di Venezia 2024. Mentre la Francini si appresta a pubblicare il suo sesto romanzo, va avanti con le sue tournée teatrali, in particolare con lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata” e con “Forte e Chiara”.