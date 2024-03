100 giorni alla maturità: bus strapieni verso le discoteche di Riccione, scattano le multe

Riccione, 20 marzo 2024 – Cento giorni alla maturità con multa: festa rovinata ancora prima di cominciare per 86 ragazzi di Senigallia che volevano festeggiare il count down all’esame di Stato nelle discoteche di Riccione. Il motivo? Viaggiavano su un autobus con la capienza massima di 52 posti con ben 34 persone in più e la polizia locale li ha subito scoperti.

Non è questo l’unica infrazione riscontrata dai vigili nei controlli effettuati sui mezzi diretti alle feste, altri quattro conducenti sono finiti nei guai nella stessa cosa: il numero eccessivo dei ragazzi trasportati.

In abito da sera a scuola: mancano 100 giorni alla maturità

Sono stati una trentina gli autobus fermati e ispezionati dagli agenti tra le serate di lunedì 11 marzo, quando a raggiungere la collina riccionese sono stati gli studenti delle scuole superiori marchigiani, e venerdì 15, quando invece a fare festa sono stati gli alunni degli istituti della provincia di Rimini e della Romagna.

I controlli dell’11 marzo hanno avuto non solo a cuore la sicurezza per i giovani trasportati ma anche un effetto deterrente per la tornata successiva, quella della serata del 15 marzo, in cui, durante le verifiche sugli autobus, non sono stati riscontrati passeggeri in eccesso.