100 giorni alla maturità 2024: parte oggi l’inizio del countdown. Come festeggiare al meglio

Bologna, 11 marzo 2024 - La maturità 2024 è sempre più vicina e migliaia di studenti di tutta Italia metteranno alla prova le proprie conoscenze, in modo da terminare il percorso delle Superiori. Oggi, lunedì 11 marzo scatta il conto alla rovescia dei 100 giorni alla tanto attesa prima prova scritta, prevista per mercoledì 19 giugno. In attesa di dare inizio alle lunghe sessioni di studio ecco alcuni suggerimenti su come festeggiare l'inizio del countdown e come sarà strutturato l'esame.

L'origine dei 100 giorni

Ogni anno gli studenti celebrano i 100 giorni a un traguardo importante come quello dell'esame di maturità. Ma com'è iniziata questa tradizione? Tutto ha inizio nella prima metà del XIX secolo, precisamente nel 1840, quando all'interno dell'Accademia Militare di Torino venne comunicato ai soldati il decreto regio che avrebbe posto fine ai corsi entro tre anni.

Alla notizia, il soldato Emanuele Bambo Bertone di Sambuy diede inizio al lungo conto alla rovescia per la fine esclamando un motto rimasto celebre: "Mac pi tre ani!" (Ancora soltanto tre anni!). Da quel momento il countdown venne registrato per iscritto, ogni giorno per tutto il suddetto periodo. Dopo avere particolarmente festeggiato il "Mak P 100", a esattamente 100 giorni dalla fine dei corsi, la celebrazione raggiunse altre varie accademie del territorio tramite passaparola ed è proseguita nel tempo fino a come la conosciamo oggi.

Come festeggiare i 100 giorni

Ci sono vari modi con i quali gli studenti, ogni anno, festeggiano l'inizio del conto alla rovescia, per una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza in vista di un periodo, comunque vada, indimenticabile.

Le modalità per celebrare, come detto, sono diverse: c'è chi si ritrova per una passeggiata o per una gita fuori porta in un weekend prossimo, o chi semplicemente organizza un pranzo o una cena in compagnia dei professori. In molti casi però, come a Pesaro, non si perde l'occasione di organizzare feste in grande, con tanto di ‘sfilata’ in abito lungo in stile americano, soprattutto al ristorante e in discoteca, in cui si ritrovano tutti i vari maturandi di un istituto o persino di tutti gli istituti di un'intera città. Chissà cosa avrà organizzato in particolare la capitale della cultura per quest’anno.

Esistono, poi, una serie di tradizioni e riti da rispettare, come toccare 100 volte un oggetto per un buon auspicio, scrivere una previsione del proprio voto sul fondo di una bottiglia o salire di corsa o in ginocchio i gradini della città.

Il concetto chiave dei 100 giorni alla maturità è quello di "compagnia", che implica festeggiare l'inizio del conto alla rovescia verso uno dei traguardi più importanti insieme ai colleghi con cui si è condiviso ogni momento scolastico degli anni passati. Organizzare raccolte fondi, camminare tutti insieme per la città o recarsi a scuola con un travestimento a tema sono solo alcune delle attività svolte durante questo periodo di festa.

Cosa prevede la maturità 2024

Gli esami di maturità 2024 hanno inizio nella giornata di mercoledì 19 giugno alle 8:30, orario della prima prova scritta di italiano. Il Ministero dell'Istruzione ha confermato la stessa struttura dello scorso anno, con due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio orale. Le commissioni, come di consueto, sono composte da commissari interni ed esterni e presiedute da un presidente esterno.

Per essere ammessi all'esame di maturità è necessario rispondere a una serie di requisiti: voto sufficiente in tutte le materie (possibilità di interpellare il consiglio di classe in caso di una o più valutazioni insufficienti), voto in condotta, il mantenimento delle assenze sotto il limite consentito, la partecipazione alle prove Invalsi 2024 e il completamento delle ore necessarie per l'alternanza scuola-lavoro.

La prima prova di italiano è composta da 7 tracce, di cui 2 analisi del testo, 3 di tipo argomentativo e 2 temi di attualità. Il giorno successivo, il 20 giugno 2024, si tiene la seconda prova che varia in base all'istituto. Poco dopo è il turno, invece, dei colloqui orali, il cui ordine è scandito da una sorteggio preliminare.

La seconda prova prevede, invece, discipline caratterizzanti i singoli corsi di studio come greco per il liceo classico, matematica per il liceo scientifico, lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico, economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" e così via. In alcuni indirizzi, come ad esempio la sezione EsaBac, è prevista anche una terza prova scritta. Per informazioni di qualunque tipo è possibile consultare direttamente il sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'esame di maturità si conclude con un colloquio orale, nel quale lo studente, oltre che esporre i propri argomenti sul quale si è preparato, deve esporre anche le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).