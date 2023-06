A Rimini l’ultimo saluto a Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco ucciso

Rimini, 17 giugno 2023 - Rimini saluta per l'ultima volta Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco di 34 anni morto a seguito di una violenta colluttazione con un buttafuori avvenuta domenica scorsa all'esterno della discoteca Frontemare.

L'addio a Giuseppe Tucci: i colleghi vigili del fuoco alla camera ardente

Questa mattina, nella camera mortuaria dell'ospedale Infermi, si è tenuto il picchetto d'onore voluto dai colleghi vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini per ricordare il 34enne. In seguito la salma è stata trasferita alla caserma di via Varisco, dove ad accogliere le spoglie di Giuseppe c'erano i mezzi dei vigili del fuoco che hanno acceso le sirene per omaggiare il ragazzo di origine foggiana.

Dopo una sosta al distaccamento aeroportuale di Miramare, dove Tucci prestava servizio, la salma è quindi ripartita in direzione di Foggia, dove lunedì saranno celebrati i funerali.