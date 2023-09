A scuola non serve più lo zaino In classe sparisce la cattedra

Scuole senza zaino e con più scuolabus. Il 15 settembre si sta avvicinando e gli alunni delle elementari si stanno preparando al primo giorno di scuola. Per alcuni basterà il grembiule perché lo zaino nei loro plessi è stato bandito. Quest’anno saranno tre le scuole primarie riminesi a sperimentare una o più classi di scuola ‘senza zaino’. Si tratta delle strutture a Santa Giutina, San Fortunato e la Decio Raggi. L’iniziativa comunale torna dopo lo stop imposto dal Covid. In precedenza Rimini aveva fatto della scuola senza zaino un fiore all’occhiello della propria offerta con una decina di classi coinvolte all’inizio del 2020. L’esperienza venne interrotta dalle esigenze di distanziamento imposte dalla pandemia. In alcuni casi, per non perdere del tutto il progetto, vennero messe in campo forme di didattica alternativa. Ripartendo da quelle esperienze si è riallacciato il filo con la sperimentazione dello zaino sospeso. Il modello non si esaurisce nello zaino mancante. E’ un vero e proprio metodo didattico che promuove un tipo di insegnamento che supera il tradizionale approccio della trasmissione dei contenuti e stimola un coinvolgimento più attivo da parte degli alunni. Nelle classi non c’è la cattedra, gli alunni sono seduti a gruppi attorno ad un tavolo e lavorano insieme guardandosi in faccia. I momenti di insegnamento tradizionale sono intervallati dal lavoro degli alunni che sperimentano le diverse aree: cognitiva, corporea, relazionale, affettiva, emotiva e altro ancora. Un arricchimento che l’amministrazione comunale di Rimini – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative - continua a sostenere con convinzione. La consapevolezza è quella che la didattica tradizionale, basata su un approccio esclusivamente trasmissivo, uniforme per tutti, da sola non basta più"

Tolto lo zaino arrivano più autobus per le scuole medie Marvelli. In questo caso a protestare erano stati i genitori degli studenti. All’interno dell’istituto si andrà a modificare l’orario allungandolo alle 14. Nelle classi in cui questo avverrà i genitori avevano lamentato l’assenza di linee di trasporto pubblico che potessero essere utilizzate dai figli. La media Marvelli, in via Covignano, copre un territorio molto ampio, e questo comporta maggiori problematiche in materia di trasporto studenti. A potenziare il servizio ci ha pensato la giunta "consapevole dei vantaggi che tale servizio offre anche in termini di sicurezza per i minori, sostenibilità ambientale e supporto agli impegni delle famiglie e quindi alla conciliazione dei loro tempi di vita e di lavoro".