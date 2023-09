Prelevano abusivamente acqua dal fiume, maxi multa da 50mila euro

Santarcangelo (Rimini) 7 settembre 2023 - Rischiano una maxi multa che potrebbe arrivare anche a 50mila euro i tre agricoltori della Valmarecchia (di Santarcangelo e Pennabilli) sorpresi dai carabinieri Forestali mentre attraverso apparecchiature industriali prelevavano abusivamente acqua dal fiume Marecchia con cui irrigate le rispettive coltivazioni.

Questo quanto emerso nel corso dei controlli dei militari dell’Arma disposti dall’Arpae.

In totale, l’attività completata in estate ha portato a 22 controlli e appunto tre occasioni, quando sono state trovate alcune idrovore con cui i contadini pescavano acqua dal greto del fiume Marecchia per innaffiare i campi.

Gli impianti, di grosse dimensioni, erano stati allestiti nonostante i divieti imposti per contrastare la siccità e preservare l’ecosistema.