Albergatore a cinque stelle. L’impero di Corrado Della Vista: : "Così ho realizzato il mio sogno"

Ultimo di cinque figli, è partito da Zungoli, in quel di Avellino, sperduto quanto incantevole borgo dell’Irpinia, dove i genitori, Antonietta e Domenico, avevano un’azienda agricola con macelleria. Oggi Corrado Della Vista, a 49 anni, è uno degli imprenditori più in vista nel campo dell’ospitalità in Romagna. Dal lontano 1999, quando prese in affitto l’hotel Giannella, un alberghetto a Miramare (pensione completa a 30mila lire), ha messo insieme un piccolo impero nel settore ricettivo e della ristorazione, con una decina tra alberghi, residence - tra proprietà e gestione - bar e ristoranti, nonché un’azienda di noleggio autobus e un’agenzia viaggi con la quale ’convoglia’ turisti. Ultima acquisizione - in gestione - il Grand Hotel Terme di Riolo, all’interno del parco termale. Giusto per non farsi mancare niente, dopo aver tentato invano la scalata all’Associazione albergatori, ’blindata’ da un ventennio dalla presidentissima Patrizia Rinaldis, e aver "rifiutato incarichi offerti in associazioni locali", ha aderito a Conflavoro, aprendo una sede riminese e diventandone presidente provinciale. E ha creato la chat Sos Alberghi, riferimento online della categoria. La moglie Marta, conosciuta a Rimini nel 2015, lo definisce "un depresso al contrario". La figlia, Ludovica, un giorno gli ha chiesto: "Papino, ma tu con gli alberghi giochi a Monopoli?". Diploma all’Itis di Grottaminarda, poi in Scienze Infermieristiche, ma anche trombettista nella banda del suo paese. "Ma coltivavo un sogno, fare l’albergatore a Rimini – racconta –. Durante l’esate ci venivo in vacanza con la famiglia o gli amici. Leggevo il Fo’ e il Bo’ in cerca di un albergo da affittare. Nei giorni di chiusura della macelleria, con mio fratello Carmine, partivamo per Rimini incontrando agenti immobiliari e mediatori. Niente. Invio anche curriculum a centinaia. Poi col mio amico Nicola, e l’aiuto della famiglia, mi trasferisco a Rimini. Ho trovato lavoro in Prime Cleaning, settore fieristico. E arriva anche la chiamata per il posto fisso, un concorso vinto in ospedale. Rinuncio, voglio un albergo. Finalmente il Giannella. Nicola fa il cuoco. Poi con Francesco, ex dipendente della macelleria e mio fratello Pasquale, prendiamo in gestione altri 3 alberghi tra Rimini e Riccione". Il resto è storia recente. Col socio Fabrizio Ferretti rileva all’asta una struttura nel cuore di Firenze: Borghese Palace Art Hotel. Le attività di Devira Group - Corrado, Pasquale e Francesco Raffa, 5 milioni di fatturato - oggi contano su 5 hotel a Rimini in gestione (Eurhotel, San Paolo, Tiziana, Galileo, Sultano), 2 residence e un albergo di proprietà (Carolin), uno in ristrutturazione, un bistrot (Savage), un pizza al taglio (Eurostuzzico), un sushi (Sà Sushi & Pokè), un’azienda di noleggio bus e mini bus, due alberghi a Bologna (Garden, Pioppa) e un ristorante in gestione. Il Grand Hotel di Riolo e una produzione di alimentari a marchio Della Vista wines & food.