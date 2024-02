Anche Fiorello si ‘sintonizza‘ su Radio Riccione

È nata la radio web Riccione on air di Claudio Cecchetto e con gli auguri di uno speciale padrino. È Fiorello che ieri, salutato in diretta a Viva Rai2 il noto talent scout facendo riferimento alla sua radio, gli ha inviato un video augurale, registrato con i co-protagonisti del suo programma televisivo.

"Amici, siamo quelli di Viva Rai2, il primo febbraio 2024 è una data storica – esordisce Fiorello – perché iniziano le trasmissioni di Riccione on air". Le trasmissioni dell’emittente possono essere ascoltate in tutto il mondo su www.riccioneonair.it: a ripeterlo anche Fiorello con gli amici in studio. Oggi lo spot intervallerà il palinsesto della nuova emittente. "La mission di questa nuova radio – sottolinea Cecchetto nel ringraziare Fiorello, uno dei tanti personaggi che il talent scout musicale ha scoperto – è diventare il punto di riferimento per tutti i dj e i disco club. Oggigiorno gli editori radiofonici purtroppo privilegiano il profitto alla novità e all’innovazione, Riccione on air, che vedrà collaborare tutti i disc Jockeys della Dj’s Gang, proporrà invece il ‘remode’, genere musicale completamente nuovo, sempre più successo nei club di tutto il mondo".

Nives Concolino