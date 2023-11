Il cadavere di una donna trovato nel seminterrato di un hotel in ristrutturazione

Rimini, 7 novembre 2023 – Macabra scoperta questa mattina in un hotel dismesso di Miramare. Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel seminterrato dell'albergo, nel quale al momento sono in corso dei lavori di ristrutturazione.

Senzatetto trova rifugio nel seminterrato di un hotel in ristrutturazione di Miramare: trovata morta (Foto generica)

La vittima è una donna di origine ungherese di 42 anni, senza fissa dimora e con un passato di tossicodipendenza alle spalle. Come altri sbandati, di recente aveva trovato rifugio all'interno dell'hotel, prendendo possesso del seminterrato e trasformandolo di fatto in un bivacco di fortuna. Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della questura di Rimini, della squadra mobile guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili e il medico legale, che ha effettuato una prima ricognizione cadaverica. Stando a quanto emerso, la 42enne potrebbe essere stata vittima di una caduta accidentale dalle scale. Avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe piombata sul pavimento, battendo forse la testa, riportando dei traumi di grave entità.

Nessuna ipotesi viene comunque esclusa e per questo motivo il pubblico ministero di turno, Luca Bertuzzi, disporrà nei prossimi giorni l'autopsia sul cadavere. L'albergo in questione è meta abituale di senzatetto che già in passato erano riusciti ad aprirsi un varco all'interno della struttura per insediarsi al suo interno. La donna conduceva una vita al limite, e stando a quanto ricostruito avrebbe avuto un passato da tossicodipendente.