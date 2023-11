I ragazzi in strada nel nome di don Oreste

In strada a incontrare i più deboli e gli ultimi, nel nome di don Oreste Benzi. Tanti giovani hanno partecipato martedì a La notte di don Oreste, con cui la Papa Giovanni XXIII ha voluto ricordare il suo fondatore a 16 anni dalla scomparsa (morì il 2 novembre 2007). Prima la messa celebrata dal vescovo Nicolò Anselmi nella chiesa di San Giuliano, affollata da tanti ragazzi. E proprio da qui i giovani sono partiti per incontrare e portare conforto a prostitute e senzatetto, accompagnati dagli operatori della Papa Giovanni e dalle unità di strada. In contemporanea andava in scena, in piazza Cavour, la ’Biblioteca vivente’, con le testimonianze di alcuni volontari della Papa Giovanni e di chi è stato aiutato dalla comunità in questi anni. Storie di riscatto, solidarietà e impegno che hanno profondamente toccato il pubblico.