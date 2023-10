Clochard trovato morto nel parco

Macabra è stata la scoperta fatta lunedì pomeriggio intorno alle 16, quando alcuni frequentatori abituali dell’area verde di via Urano, all’altezza dell’incrocio con via Euterpe, si sono accorti per primi della presenza di un uomo privo di sensi su una panchina del parco. Un primo allarme a seguito del quale i segnalanti hanno lanciato l’allarme a seguito del quale sono subito arrivati sul posto i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, ma una volta davanti al corpo accasciato sulla panchina, il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, oltre ad avvertire la polizia di Stato.

In seguito agli accertamenti compiuti dagli agenti, è emerso che la vittima fosse un 53enne originario di Bari, molto conosciuto dai frequentatori del parco tra via Euterpe e via Urano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, negli ultimi giorni l’uomo – risultato essere un senzatetto – avrebbe accusato alcuni problemi di salute, ma, nella mattinata di lunedì, alcuni residenti e frequentatori della zona lo avrebbero comunque visto aggirarsi tranquillamente nei pressi dell’area verde. Alle 16, però, una badande lo ha poi notato per prima mentre era riverso sulla panchina e, dopo averlo cercato di richiamare più volte inutilmente, si è accorta del fatto che il 53enne clochard fosse privo di sensi. Dando quindi l’allarme a 118 e poi alla polizia di Stato. Dai primi riscontri, il decesso del clochard di 53 anni sarebbe da attribuirsi a cause naturali e non quindi a cause violente per opera di terze persone.