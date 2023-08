Tragedia a Cattolica, turista muore mentre fa il bagno

Cattolica (Rimini), 2 agosto 2023 - Muore a 75 anni mentre fa il bagno. La tragedia si è consumata oggi attorno alle 14 a Cattolica, nel tratto di mare antistante la spiaggia del bagno 8. La vittima è un'anziana di origine straniera residente a Perugia che si trovava nella Regina per trascorrere un periodo di ferie in compagnia della figlia.

Nel primo pomeriggio è entrata in acqua per fare il bagno. Non è chiaro cosa sia successo a quel punto.

Forse è stata colta da un malore improvviso ed è finita sott'acqua, con il decesso che sarebbe sopraggiunto per annegamento.

La figlia ha dato l'allarme facendo scattare le ricerche, che hanno portato nel giro di poco al ritrovamento del corpo senza vita, bloccato sugli scogli.

Una volta effettuato il recupero, sul posto è accorsa l'ambulanza del 118, con il medico che ha provato in tutti i modi a rianimare l'anziana.

Alla fine tuttavia non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Per i rilievi sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto.