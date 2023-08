Riccione, va a fare il bagno con gli amici e muore annegato a 24 anni

Riccione (Rimini), 2 agosto - Una giornata di divertimento al mare in compagnia degli amici si trasforma in tragedia. Un ragazzo egiziano di 24 anni è morto annegato nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere entrato in acqua per fare il bagno insieme ad altri due coetanei. Il dramma si è consumato intorno alle 19 nella spiaggia libera della zona Marano di Riccione tra i bagni 137 e 138.

Nonostante gli sforzi disperati dei soccorritori, per il 24enne non c'è stato nulla da fare e il medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in corrispondenza della foce del fiume.

Se la sono invece cavata per il rotto della cuffia gli altri due ragazzi. Il primo è riuscito a raggiungere in autonomia la riva e ha dato l'allarme facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, mentre il secondo è stato tratto in salvo da un bagnante e dal marinaio di salvataggio.

Una volta portato sulla battigia, è stato affidato alle cure dei sanitari e successivamente trasportato d'urgenza in pronto soccorso per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, i militari della Capitaneria di porto. Stando a quanto emerso, il 24enne sarebbe stato trascinato al largo della corrente, rendendosi conto ad un certo punto che i suoi piedi non toccavano più il fondale. Preso dal panico, avrebbe quindi iniziato ad annaspare fino ad andare sott'acqua.