Da 87 anni porta avanti la tradizione ai fornelli. La trattoria Gina diventa bottega storica di Cattolica

Da 87 anni e 4 generazioni, la Trattoria Gina di Cattolica è un pezzo di storia del territorio e ogni giorno, racconta ancora, la cultura gastronomica e turistica della città. E ora è entrata a far parte dell’albo delle ’Botteghe storiche’ di Cattolica. A consegnare la targa agli eredi di Gina, alla nipote Sabrina e al pronipote Luca, al figlio Nereo di 87 anni e alla moglie Carla, sono stati il vice sindaco e assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi e Matteo Fabbri, responsabile Cna di Cattolica - San Giovanni in Marignano. "Con l’assegnazione del riconoscimento di bottega storica alla trattoria Gina aggiungiamo un ulteriore elemento di valorizzazione del centro commerciale naturale di Cattolica", il commento di Belluzzi. Era il 1937 quando Gina Filippucci aprì la trattoria affacciata sulla piazzetta: "Mia mamma era di Saludecio ed era stata mandata a lavorare in una trattoria già ad 11 anni – racconta Nereo – e da allora non ha più smesso. Era gelosissima delle sue ricette che ha tramandato a mia moglie e a mia figlia Sabrina. A chi gliele chiedeva, le dava sempre imprecise. Una volta, uno chef che veniva appositamente da Bologna per i suoi cappelletti, provò a chiedere a mia madre la ricetta. Ma niente".

lu.pi.