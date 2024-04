Dopo l’incendio doloso. Beppe Grillo in campo per Filippo Malatesta: "Aiutatelo a riaprire il pub"

Beppe Grillo scende in campo per Filippo Malatesta. Il fondatore del Movimento 5 stelle in questi giorni ha lanciato un appello dal suo seguitissimo blog. "Condividiamo e sosteniamo la raccolta fondi a sostegno di Filippo Malatesta, proprietario del locale il Vincanto di Verucchio, andato distrutto in un incendio doloso", scrive Grillo. Che racconta sul blog (citando uno dei nostri articoli) la grande mobilitazione partita in paese per aiutare il cantante, fin dalle ore immediatamente successive al rogo che ha distrutto il suo pub, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. "Non conosco personamente Beppe Grillo, ho solo assistito dal vivo a diversi suoi spettacoli – racconta Malatesta – Ma quando si è sparsa la notizia di quello che è accaduto mi ha cercato Luna (la figlia maggiore di Grillo, che vive a Rimini ed è anche lei una cantante). Io e Luna ci conosciamo bene, mi ha chiesto com’era la situazione al Kiosko il Vincanto e poi si è offerta di parlarne al padre. Che ha deciso così di promuovere sul suo blog la raccolta fondi avviata da alcune persone per far rinascere il locale".

E la colletta, lanciata lunedì sera sulla piattaforma Gofundme, sta andando molto bene. Sono già più di 800 le donazioni, si è già arrivati a quota 36mila e c’è chi ha donato mille euro. "Sono commosso dalla generosità e dalla solidarietà che tanti mi stanno dimostrando, e non parlo solo di chi ha donato – continua Malatesta – Grazie all’aiuto di tutti speriamo di poter ripartire al più presto". Domani Filippo Malatesta (all’anagrafe Filippo Baschetti) avrà un incontro in municipio con la sindaca Stefania Sabba e con alcuni funzionari, per cercare una soluzione e riaprire in tempi brevi il Kiosko anche con una struttura provvisoria. "Noi speriamo di farcela già per l’estate. Naturalmente il luogo sarà sempre il parco De Andrè a Villa Verucchio, in via Aldo Moro. Quella è la nostra ‘casa’".

Manuel Spadazzi