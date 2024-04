Filippo Malatesta, raccolta fondi e centinaia in strada per il Kiosko distrutto: “Ho bisogno di tutti voi”

Verucchio (Rimini), 16 aprile 2024 - Centinaia di persone ieri sera sono scese in strada per manifestare la loro solidarietà a Filippo Malatesta, dopo che un incendio doloso ha distrutto (video), nella notte tra domenica e lunedì, il Kiosko Il Vincanto, il locale gestito a Verucchio dal cantante con la sua famiglia.

Tantissime persone si sono riunite spontaneamente per far sentire la loro vicinanza a Filippo, visibilmente emozionato. Che ora chiede l'aiuto di tutti per ripartire al più presto.

"Certe volte è umiliante dover chiedere aiuto. Ma stavolta metto da parte il mio orgoglio e sono costretto a farlo. Ho bisogno di tutti voi. Aiutatemi. Stava cominciando la primavera e per noi il periodo di maggior lavoro. Avevamo tanti progetti per l'estate: feste, concerti, pomeriggi per i bambini che saltano sui gonfiabili, cene a tema. Poi ti svegli e nel cuore della notte vedi andare tutto in fumo".

L'iniziativa di lunedì sera non è stata solo simbolica. Sulla piattaforma Gofundme è già partita una raccolta fondi per aiutare Malatesta a realizzare il nuovo locale sulle ceneri di quello andato distrutto nel rogo. In poche ore sono già arrivati più di 12mila euro. La raccolta va avanti, l'obiettivo è raggiungere i 300mila euro. Qui l'indirizzo a cui donare.