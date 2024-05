Fingono di aiutarla con la spesa e le rubano il collier d’oro

"Signora, possiamo aiutarla con la spesa?" Con questa scusa, il tono gentile e i modi educati, si sono avvicinati ad una donna riminese di 70 anni. I rapinatori erano in due, entrambi di origine sudamericana, almeno stando al racconto della vittima, uno a piedi e uno in bicicletta. Con una mossa rapidissima, uno di loro si è avventato sull’anziana, strappandole il collier d’oro che portava con sé. Quindi la fuga a rotta di collo. È successo ieri, attorno alle 12.30, nella zona dello stadio. La vittima dello ’strappo’ per fortuna non ha riportato ferite o lesioni, ma un bruttissimo spavento e tanta rabbia per la preziosa collana che le è stata portata via. Dopo l’episodio, la 70enne si è recata immediatamente dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno subito dato avvio alle indagini. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La donna ha raccontato che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa: i malviventi l’hanno vista in difficoltà con le buste e si sono avvicinati con la scusa di darle una mano, prima di rapinarla.