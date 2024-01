Furto con spaccata alla boutique Gaudenzi di Riccione

Riccione, 26 gennaio 2024 – Ennesimo furto con spaccata alla boutique Gaudenzi, in viale Nievo, nella zona a traffico limitato di viale Ceccarini, a Riccione. Ieri, in piena notte, i malviventi sono tornati a fare irruzione con un veicolo usato come “ariete” e dopo aver sventrato la vetrata sul lato sud, agendo da professionisti, hanno razziato quanto hanno potuto, lasciando vuoti diversi scaffali e un paio di vetrine, dov’erano custoditi gli articoli della nuova collezione. Si tratta di capi d’abbigliamento e accessori delle più prestigiose griffe, eccetto le scarpe, perché in esposizione ce n’è sempre una sola.

Difficile quantificare al momento il bottino, la proprietà infatti, deve ancora fare tutti i conteggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riccione che indagano sul caso. Un’altra spaccata con furto era stata messa a punto lo scorso 30 ottobre, quando, sempre con un veicolo era stato divelto il pesante vetro anti sfondamento, ampio quattro metri per tre, quella volta sul lato mare.

Medesima la dinamica del furto d’inizio dicembre 2019. Sono solo gli ultimi episodi, di una serie di colpi ai danni della Gaudenzi. In zona ora ci si appella alla sicurezza.