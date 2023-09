Il capriolo ‘caccia’ gli intrusi Parco chiuso per dieci giorni

Accesso vietato al parco per la presenza del capriolo, sul lato nord del rio Melo, che dalla Flaminia si estende sulla sponda ovest dell’asta fluviale, fino alle case e al polo scolastico. In concomitanza è scattato anche il divieto di transito lungo la pista ciclopedonale nel tratto delimitato dal ponte e con ingressi nei viali Bagno di Romagna e Cattolica-Pavullo-Riolo. Sarà così fino al 10 settembre. Lo stabilisce l’ordinanza emessa ieri dalla commissaria prefettizia Rita Stentella, che intende garantire sicurezza alle persone e all’animale. Occhio a rispettare il provvedimento, la sua violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.

Non c’erano altre soluzioni. D’altronde sono troppi, e tutt’altro che rassicuranti, gli incontri ravvicinati col capriolo segnalati dai riccionesi nelle ultime settimane. Sono diversi i frequentatori del parco che, soliti a passeggiare in quest’area con il proprio cane, hanno denunciato di essere stati aggrediti. Non solo. Tutti i tentativi fatti con l’intento di allontanare l’animale su coordinamento del Servizio regionale agricoltura caccia e pesca, non hanno dato esito positivo. Oltretutto, nonostante da giorni nell’area interessata siano stati installati cartelli informativi sul corretto comportamento da tenere per garantire la sicurezza e l’incolumità della popolazione e dell’animale selvatico, sono stati riscontrati comportamenti impropri da parte della gente. Il capriolo per natura schiva l’uomo, ma in presenza d’intrusi diventa aggressivo per difendere il suo territorio, cosa che, come osserva la stessa commissaria, accade nella stagione degli amori che di solito termina i primi giorni di settembre.

Nives Concolino