Il capriolo non molla: sfuggito alla cattura a Riccione

Riccione, 29 agosto 2023 – Del capriolo ancora nulla. Sono già stati compiuti un paio di tentativi di cattura, andati a vuoto. In un caso si è agito con le reti, e tanti uomini impegnati nelle prime ore del mattino, dalle 5 in poi, ma senza fortuna. A coordinare le operazioni è il servizio Agricoltura, caccia e pesca delle Province di Forlì-Cesena e Rimini, che fa capo alla Regione. A essere coinvolti sono la polizia provinciale, i carabinieri forestali, la polizia locale fino ad arrivare al settore ambiente del Comune di Riccione. E’ probabile che già la prossima settimana venga fatto un nuovo tentativo, ma giorno e ora sono da confermare. Tutto questo perché la coabitazione tra il capriolo nel parco pubblico compreso tra il ponte romano sul rio Melo e l’area a ridosso del polo scolastico delle superiori, e le persone che lo frequentano sta diventando molto problematica. Lo dimostra l’ennesima segnalazione di una turista bolognese riportata ieri dal Carlino.

Dalla polizia locale spiegano che non ci troviamo davanti a un animale predatore e aggressivo. E’ semplicemente un capriolo che se ne starebbe tranquillo, ma che segue anche l’istinto. I contatti ravvicinati si sono avuti, nella quasi totalità dei casi, quando c’erano cittadini che portavano a spasso il cane oppure sportivi che di primo mattino correvano e facevano allenamento nelle zone in cui il capriolo si muove dopo l’alba e sul far della sera.

"Come riportato dai cartelli affissi nella zona - spiegano dalla municipale - bisogna prestare attenzione cercando di trovare un equilibrio per poter coabitare con l’animale. Ad esempio è consigliabile in questi mesi estivi non presentarsi in quella zona con il proprio cane. A maggior ragione chiediamo di non invadere le zone dove si muove il capriolo, uscendo dai percorsi consigliati, soprattutto se si è con il cane".

Ci sono cittadini che si informano e rispettano i cartelli, ma tanti altri non lo fanno. C’è chi si sveglia di buon mattino armato di smartphone per cercare di immortalare il capriolo. Un comportamento che può innescare la reazione dell’animale. Per evitare ulteriori episodi, ed anche per il benessere dell’animale, a breve potrebbe esserci un altro tentativo di cattura, anche se è alquanto rischioso per la salute del capriolo. L’ipotesi di utilizzare dei proiettili con del sedativo rappresenta un metodo che potrebbe mettere a serio rischio l’incolumità dell’animale, ed è per questo che ogni metodo viene ben ponderato da chi dovrà poi eseguire la cattura.