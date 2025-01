"Il nautofono si è solo ’inceppato’. Sarà riattivato tra pochi giorni"

La ’sirena’ del porto "tornerà a suonare entro qualche settimana". Ad assicurarlo è l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli. Già perché il nautofono è di nuovo guasto da alcuni giorni. È stato impossibile non accorgersene: negli ultimi giorni, nonostante la nebbia nelle ore serali, non suona più. "Ma ha funzionato fino a pochissimi giorni fa", assicura l’assessore. Che poi spiega le cause dell’ennesimo guasto: "C’è stato un problema al dispositivo laser che serve a percepire la nebbia, e dal quale poi parte l’impulso che aziona il nautofono e lo fa suonare. Questo dispositivo si è semplicemente inceppato". Ma l’amministrazione e Anthea si sono già attivate per riparare il guasto. "Abbiamo affidato l’intervento di manutenzione a una ditta locale, che ha già preso in carico la questione e ha fatto un sopralluogo. Contiamo di riattivare il nautofono tra pochi giorni, dopo l’Epifania".

Il nautofono, strumento di avvertimento che serve a ’orientare’ le barche in mare al rientro in porto in caso di nebbia fitta, era stato riacceso nell’aprile scorso dopo che era imasto fermo per ben due anni per colpa di un altro guasto. "Stiamo parlando – ricorda Morolli – di uno strumento che non usa tecnologie digitali. Ei pezzi di ricambio sono sempre più rari. Ma tutti i riminesi e i turisti affezionati alla ’sirena’ del porto possono stare tranquilli: a breve il nautofono tornerà a suonare".