Il Sestri pensa all’emergente Agostini. L’Arezzo potrebbe puntare sull’esperienza di Braglia

Il Rimini non è il solo a mettersi a caccia di un nuovo allenatore. Da giorni, restando tra le mura del girone B, un nuovo mister lo cerca proprio il Sestri Levante. Che potrebbe decidere di puntare sull’ex allenatore della Lucchese, quello della scorsa stagione, Ivan Maraia. Ma ai liguri non dispiace nemmeno il tecnico della Primavera del Genoa, Alessandro Agostini. Insomma, i liguri stanno programmando il dopo-Barilari. Barilari al quale non mancano i corteggiatori considerando che a lui sembrano aver pensato anche Pontedera (per il dopo-Canzi, appena passato alla Juventus Women) e Juventus Next Gen, ancora impegnata ai playoff. Anche l’Arezzo cerca un mister considerando che Indiani potrebbe prendere la via di Pistoia, in compagnia del direttore sportivo Giovannini. I toscani stanno pensando a Braglia, che ha appena salutato il Gubbio. E di conseguenza anche gli umbri cercano un nuovo timoniere. Al valzer degli allenatori non parteciperanno Lucchese e Virtus Entella. Gorgone resterà in Toscana, mentre la salvezza centrata in una stagione complicatissima è valsa la conferma a mister Gallo in Liguria. Il ballo è, comunque, appena iniziato.