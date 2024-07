In strada anziché sulla ciclabile: multati 52 ciclisti in poche ore

Nessuno sconto per quei ciclisti che pedalano in strada, anziché sulla pista ciclabile. Da alcuni giorni gli uomini della polizia stradale di Novafeltria stanno facendo controlli serrati sulle strade: nel mirino i ciclisti amatoriali (specialmente quelli con le bici da corsa) che viaggiano sulla carreggiata normale anziché utilizzare la pista ciclabile a fianco. I controlli degli agenti si sono concentrati in particolare a Santarcangelo, lungo la Santarcangiolese, nel tratto tra la zona della Collina dei Poeti e Poggio Torriana, dove c’è un’ampia pista ciclopedonale con tanto di cartello. Domenica è stata una strage: sono stati 52 i ciclisti multati in poche ore dalla stradale, di cui 36 proprio in quel tratto di Santarcangiolesi. I poliziotti hanno fermato sia i gruppi sia chi pedalava da solo, poi si sono spostati in un altro tratto. E ieri mattina hanno fatto il bis, tornando ancora una volta sulla Santarcangiolese: altri controlli e altre sanzioni.

Tra i ciclisti sanzionati domenica tantissimi (anzi, praticamente tutti) hanno vivamente protestato per le multe. Qualcuno ha fatto notare che quella sulla Santarcangiolese non è una ciclabile, ma una ciclopedonale, dove passano anche i pedoni. C’è chi ha ricordato agli agenti che non c’è obbligo di pedalare su quella ciclopedonale, trattandosi di un percorso promiscuo per pedoni e ciclisti. "Lo dice anche il ministero dei Trasporti che non siamo obbligati a usarla", ha insistito qualcuno. Niente da fare. Gli agenti delle tre pattuglie sul posto, coordinati dal comandante della stradale di Novafeltria Tomas Santolini, hanno evelato verbali a raffica: multe di 60 euro a ciascun ciclista. E hanno risposto che lì c’è l’obbligo di usare la ciclabile, "come è indicato dallo stesso cartello". A nulla insomma sono valse le proteste: chi pedalava in strada e non sulla ciclopedonale è stato multato. E la scena si è ripetuta anche ieri mattina. "I controlli andranno avanti nei prossimi giorni: è una questione di sicurezza, per i ciclisti stessi prima di tutto", dicono dalla polizia stradale. Ma il popolo dei ciclisti è in rivolta. La notizia delle multe è corsa veloce sulle chat e sui social. E alcuni dei multati hanno già promesso battaglia legale: "Impugneremo le sanzioni, perché sono illegittime".

Manuel Spadazzi