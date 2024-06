Telecamere riaccese a Rimini nord. Fatte duemila multe in un mese

Rimini, 1 giugno 2024 – È ripartita da poco più di un mese, la Ztl sul lungomare di Rimini nord. Da quando sono state riaccese, le telecamere che controllano gli accessi in zona mare da Torre Pedrera a Rivabella hanno già fatto (quasi) 2mila ’vittime’. Sono state più di 1.700 fin qui le multe elevate dal 25 aprile, giorno in cui la zona a traffico limitato è ritornata in vigore dopo la sperimentazione dell’anno scorso. Non sono affatto poche, considerando che fino a ieri il divieto di accesso sul lungomare per chi non ha il pass era valido solo alla domenica e nei festivi, mentre nelle altre giornate tutti potevano circolare liberamente senza il permesso. La media è di oltre 200 multe al giorno, nei giorni in cui la Ztl è stata in vigore.

Ma ora si cambia musica. Da oggi la Ztl è attiva tutti giorni, fino alla seconda domenica di settembre. Tutti i varchi funzionano 24 ore su 24, fatta eccezione per quelli di via Sante Polazzi, via Boito e via Borghesi, dove il divieto d’accesso – per i veicoli non autorizzati – è dalle 20 alle 24. Con l’entrata in vigore della Ztl tutti i giorni viene ripristinata la corsia preferenziale tra le vie Palotta e Sante Polazzi, in direzione Ravenna. Telecamere accese ovunque, anche nel tratto tra le vie Palotta e Sante Polazzi a Viserba. Resta sospesa invece per tutto l’anno la Ztl nella zona compresa tra viale XXV Marzo 1831 e via Palotta.

L’anno scorso gli uffici del Comune ha rilasciato quasi 3mila i permessi a residenti, proprietari di seconde case e di posti auto, operatori: insomma a tutti coloro che hanno diritto al pass. Oltre 30mila i permessi temporanei, destinati a turisti che hanno soggiornato in hotel e strutture ricettive della zona, a familiari e amici di chi vive nella Ztl. Durante la sperimentazione del 2023, le multe sono state fatte soltanto nelle ultime due settimane in cui la zona a traffico limitato era in funzione, dal 28 agosto al 10 settembre. Durante quelle due settimane sono stati più di 83mila i mezzi transitati sul lungomare tra Torre Pedrera e Rivabella. Di questi il 95 per cento è risultato regolarmente autorizzati. Le multe sono state in tutto quasi 4.800, con una media di 340 al giorno. Una media che quest’anno è scesa a poco meno di 200 al giorno, ma fin qui la Ztl è stata attiva soltanto nelle domeniche e nei giorni festivi.

A due anni dall’entrata in vigore della zona a traffico limitato, i residenti e gli operatori di Rimini nord continuano a dividersi. C’è chi la vorrebbe estendere a tutto l’anno e chi invece, come i residenti del comitato ’Viserbapuntoacapo’, chiede (invano) al Comune di rivedere le limitazioni e i divieti.

Manuel Spadazzi