Rimini, auto a fuoco in zona Villaggio Azzurro

Rimini, 12 ottobre 2024 – Una Fiat Panda danneggiata dalle fiamme in via Matteo Tosi, nella zona del Villaggio Azzurro. E' successo nel pomeriggio di oggi. Il fuoco, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe divampato nell'abitacolo della vettura, devastando quasi completamente gli interni, in particolar modo il sedile lato passeggero.

Alcuni passanti si sono però accorti delle fiamme e del fumo e hanno dato l'allarme. Sul posto sono quindi accorsi i vigili del fuoco che si sono immediatamente messi all'opera riuscendo a limitare il rogo prima che potesse completamente distruggere la Panda o propagarsi arrivando a lambire altre vetture.

Per i rilievi sono intervenuti la polizia di Stato e la polizia scientifica (foto Migliorini)

In via Matteo Tosi, oltre al personale del 115, sono accorse anche le Volanti della polizia di Stato e la polizia scientifica, a cui sono stati affidati i rilievi. La macchina andata a fuoco appartiene ad una donna che abita nella zona e che ha confermato di averla chiusa a chiave dopo averla parcheggiata in strada.

Gli inquirenti non escludono un collegamento con l'altro incendio, sempre ai danni di una Fiat Panda, avvenuto giovedì scorso in piazza Guido Nozzoli.