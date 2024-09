Rogo alla Papa Giovanni. Strutture da abbattere: "Quasi un milione di danni"

di Federico Tommasini

Le fiamme se ne sono andate, raffreddate dall’acqua, lasciando spazio solo ad uno scheletro di lamiere. Al corpo senza vita di quella che fino a due giorni fa era la zona laboratori della Papa Giovanni XXIII. Il cuore di una comunità che si è fermato dopo l’incendio di martedì. Della struttura di Sant’Aquilina è rimasto ben poco: di quei 365 metri quadrati dedicati alla falegnameria, all’agricoltura e alle attività rimane solo il telaio d’acciaio e la conta di ciò che ormai non c’è più. "Il rogo si è lasciato alle spalle 800mila euro di danni – spiega Riccardo Colosi, addetto alla sicurezza della comunità –. Dentro quei capanni c’erano bici elettriche, motorini, un quad e altri mezzi utilizzati dai ragazzi della comunità per spostarsi. Poi un muletto, due trattori e un camioncino che usavamo per raccogliere la beneficenza che per noi era fondamentale. Le fiamme non hanno risparmiato neanche i pannelli fotovoltaici da 20 kilowatt posti sul tetto".

Un disastro che è iniziato intorno alle 17 di ieri quando dagli alloggi della comunità, poco distanti dal rogo, sono state notate le prime fiamme. Da lì l’allarme. "Fortunatamente i laboratori della giornata erano già terminati e nelle strutture non c’era nessuno – continua Colosi –. Sono stati proprio i ragazzi a rendersi conto per primi di ciò che stava accadendo, tant’è che per tutto il pomeriggio e la notte hanno aiutato i vigili del fuoco negli interventi". I pompieri si sono presentati in via Valverde con sei autobotti e dopo aver spento l’incendio sono rimasti nel sito fino alle 13 di ieri, raffreddando le ultime aree e transennando tutte le strutture ormai rese inagibili e destinate alla deomolizione.

"Dopo l’incendio non è rimasto nulla, il lavoro di trent’anni è andato distrutto – riprende l’addetto alla sicurezza della Papa Giovanni –. Ancora non è possibile conoscerne la causa, possiamo solo ipotizzare un corto circuito o una batteria al litio di una bici elettrica danneggiata. A questo punto non escludiamo neppure il dolo". L’alba di ieri mattina ha portato con sé la consapevolezza. L’adrenalina dell’emergenza è andata via un po’ alla volta e ragazzi e operatori della struttura si sono resi conto sempre di più di ciò che è accaduto. "E’ stato un risveglio amaro, gli animi di tutti sono a terra. Per coloro che frequentano la Papa Giovanni questa è casa e vederla bruciare è uno choc. Ora organizzare attività sarà molto complicato, ma non possiamo fermarci e non vogliamo cercare altri luoghi. La nostra ‘famiglia’ abita qui". Da ieri la comunità ha aperto una pagina donazioni per permettere a tutti di contribuire alla ricostruzione post incendio.