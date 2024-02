Insegnante arrestato per droga a 46 anni: aveva marijuana e ‘fumo’

Rimini, 5 febbraio 2024 - Un insegnante di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di possesso di hashish e marijuana. L'uomo si è difeso dichiarando di dedicare l'utilizzo degli stupefacenti all'uso personale.

La vicenda

Durante un controllo nel centro storico di Rimini, la polizia locale ha individuato e fermato un individuo di 46 anni, di professione insegnante. Addosso all'uomo, colto in flagrante mentre fumava uno spinello, sono stati trovati tre etti tra hashish e marijuana.

La perquisizione

In seguito ai controlli effettuati in casa dell'individuo, è stata rinvenuta un ulteriore quantità di stupefacenti, pari a 40 grammi di marijuana e circa 240 grammi di hashish. Presentatosi davanti al giudice difeso dall'avvocato Carlo Bertrambini, il 46enne insegnante si è difeso, spiegando come in realtà le sostanze in questione fossero per uso personale. Il legale ha chiesto il termine per la difesa, mentre il processo è stato fissato per lunedì 12 febbraio.

L'uomo è stato momentaneamente rilasciato e, in attesa del verdetto finale, potrà riprendere il proprio posto a scuola, nonostante la segnalazione inviata al Ministero dell'Istruzione.