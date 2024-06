Uomo investito sui binari, tragedia a Rimini. Treni in ritardo

Rimini, 5 giugno 2024 - Il corpo di un uomo è stato ritrovato, questa mattina attorno alle 7.40, lungo i binari nel tratto della ferrovia di via Lagomaggio, all'altezza di Bellariva, non lontano dalla fermata del Metromare. Il ritrovamento ha interrotto la marcia dei treni in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuto il personale della polizia scientifica e quello della polizia ferroviaria che si stanno ora occupando degli accertamenti.

Sono in corso accertamenti sull'identità della persona travolta e uccisa e sulla dinamica dell'episodio. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un drammatico incidente. L'ipotesi è che l'investimento possa essere avvenuto nella notte. Si segnalano ritardi e disagi per la circolazione.