La civiltà contadina in mostra a Montefiore

"La civiltà contadina della bassa Romagna": viene inaugurata oggi, domenica 6 ottobre, alle ore 11, presso la Sala degli Archi nel municipio di Montefiore Conca, la mostra fotografica di Giancarlo Frisoni (che sarà allestita fino al 31 ottobre). Tanti scatti, effettuati negli ultimi 50 anni, raccontano una civiltà che ha segnato il territorio: "Le nuove generazioni non sanno e non capiscono il devastante cambiamento. Non possono avere input o stimoli di trasformazione, nuovi sguardi di lettura, nuove interpretazioni e sfaccettature contemporanee se non si fa loro conoscere l’origine, perché "solo chi è stato sa chi è". Io da quasi cinquant’anni mi prodigo per questo – spiega il fotografo Giancarlo Frisoni – nel difficile cammino dell’umanità, per aiutare a ritrovare le proprie radici e assaporare il senso della vita, quello più profondo e riposto, che a volte non si riesce a decifrare, ma che ha lasciato tracce indelebili del suo passaggio. E’ un mondo perduto, ma ancora necessario, un mondo cresciuto e nutrito nel grembo della terra, che si è ritrovato a fare i conti con il cambiamento repentino dei fatti e della storia, scavando trincee generazionali ed emozionali in chi lo ha vissuto. La civiltà contadina nella bassa Romagna ha disegnato il percorso di una intera nazione nella feroce metamorfosi iniziata nei primi anni sessanta e arrivata fin dentro le più piccole comunità".

lu.pi.