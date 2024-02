"La commissione ci sarà"

"La commissione di vigilanza sarà formalizzata in tempi brevi". Sul tema del nuovo polo avicolo di Maiolo interviene la consigliera regionale Nadia Rossi (Pd). "Nessuno si è dimenticato – chiarisce –, nessuno è venuto meno a quanto proposto, pur in mesi segnati da risposte eccezionali e straordinarie a un’alluvione devastante". La Rossi – anche in risposta alle sollecitazioni del consigliere comunale di Santarcangelo Patrick Wild – si dice "sostenitrice della creazione della commissione di vigilanza. L’ho detto a febbraio 2023, dopo aver approfondito il tema in consiglio regionale. La Regione si è subito dichiarata a fianco dei cittadini per fare chiarezza e rassicurarli sul percorso, anche mettendo a disposizione le competenze tecniche per approfondire e rispondere concretamente alle questioni sollevate".