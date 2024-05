La Fiera scalda i muscoli. Dalla zumba al basket e arrivano gli over 80

Un programma ‘estremo’ riservato al pubblico femminile, che promette risultati molto incisivi in appena due settimane. Non sono annunci trovati in Rete, ma una delle nuove frontiere che si potranno incontrare a Riminiwellness, l’appuntamento atteso da chi fa della forma fisica un obiettivo. Il taglio del nastro è atteso il 30 maggio per quattro giorni da vivere di corsa. Tra le nuove frontiere per il pubblico femminile c’è l’Extreme training. Si tratta di un programma che promette risultati in appena 14 giorni grazie a sedute di un’ora ripetute tre volte a settimana. Tutto questo attraverso l’esercizio fisico compiuto senza l’aiuto di attrezzature.

Fare attività fisica è anche divertimento e inclusività. E’ quanto propone Hyrox con una disciplina che coniuga 8 chilometri di corsa con 8 esercizi funzionali in un formato di gara che promuove sia la partecipazione sia l’eccellenza fisica. Si può affrontare la sfida individualmente oppure a coppie o in staffetta. Per quanto riguarda l’alta intensità degli allenamenti, Metafit propone un regime di alta intensità di 30 minuti che mixa esercizi come squat-jump e burpee con tecniche di recupero derivate dal pilates.

Con le nuove frontiere del fitness arriveranno anche le nuove tendenze sul trampolino in acqua. Per la prima arriva una disciplina ad alta intensità per bruciare grassi con tecniche ispirate a ginnastica artistica, yoga e pilates. In piscina si tornerà a fare Aqua zumba: danza e musica immersi nell’acqua, il che offre una riduzione del rischio stress per le articolazioni.

Un capitolo a parte per chi è appassionato di basket. Tra le discipline emergenti ve n’è una che coniuga la pallacanestro con esercizi su Flyboard per migliorare l’equilibrio, la coordinazione, ed anche le funzioni cognitive. Mente e corpo per potenziare le proprie prestazioni.

Tanta attività per giovani, atleti e persone allenate, ma anche uno sguardo a chi ha collezionato tante primavere e vuole rimanere in forma per vivere meglio. Bigball and small ball fitness for senior è una disciplina creata per persone di età più avanzata. I cardini degli esercizi sono equilibrio, forza muscolare, flessibilità e coordinazione. Si tratta di un metodo che vuole prevenire patologie e contrastare gli effetti del passare degli anni. Nei giorni di Riminiwellness si terrà un confronto con la dottoressa Rita Valbonesi, che presenterà per la prima volta i suoi allievi over 80.

Andrea Oliva