La Fiera scalda i muscoli. RiminiWellness compie 18 anni. Gli alberghi già verso il pienone

Sarà il via della stagione balneare: un weekend già verso il tutto esaurito negli alberghi quello che si annuncia in occasione di RiminiWellness, dal 30 maggio al 2 giugno. L’evento, annunciano da Italian Exhibition Group, "consolida la sua posizione di piattaforma internazionale per l’universo fitness e benessere grazie al rinnovo e alla finalizzazione di preziose collaborazioni volte ad arricchire l’esperienza professionale dei partecipanti". La 18esima edizione (l’evento diventa ’maggiorenne’) in programma nel quartiere fieristico, si conferma "punto d’incontro strategico anche per le associazioni di settore e i professionisti provenienti da ogni angolo del mondo". Anif - Associazione Italiana Impianti Sportivi e Fitness sarà ancora una volta protagonista all’appuntamento leader per il fitness e il benessere in movimento con un convegno istituzionale sugli sviluppi e l’applicazione della Riforma dello Sport, una tavola rotonda di confronto sul Movimento per la Salute e le Palestre della Salute in Italia e uno stand dedicato alla consulenza legale, fiscale e gestionale dando riscontro agli operatori sull’attuale iter burocratico.

RiminiWellness, aggiungono da Ieg, conferma anche la presenza di Ciwas - Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive, che continuerà a offrire il suo sostegno attraverso un ampio network di operatori, consolidando i legami all’interno della community di settore con un ricco programma di incontri. Asi - Associazioni Sportive Italiane proporrà una serie di iniziative dedicate sia ai professionisti che al grande pubblico di appassionati mirate a sottolineare l’importanza dell’educazione continua nel mantenimento e nel miglioramento della salute collettiva. Nel campo della formazione, Fif - Federazione Italiana Fitness, rimarrà il punto di riferimento per la formazione dei trainer, con un focus sull’inclusione sociale attraverso lo sport e il fitness. La vocazione internazionale di RiminiWellness "trova riscontri attraverso la collaborazione con il network di EuropeActive, l’associazione europea per il fitness e l’attività fisica". Tra i debutti quello di Clust-ER Health, il cluster Industrie della Salute e del Benessere, supportata dalla Regione.

Mario Gradara