Omicidio di Pierina a Rimini: cosa si sente nell’audio del garage

Rimini, 19 ottobre 2023 - È questione di neanche un minuto. Da quando si sente un brusio e poi le urla, almeno sette, di Pierina Paganelli. Durante, due “clic”, forse le due porte tagliafuoco che bisogna attraversare per passare dai sotterranei al vano scale, che potrebbero essere state aperte dalla 78enne uccisa con 17 coltellate nell’estremo tentativo di fuggire al proprio aggressore. È questa la parte cruciale della registrazione audio della telecamera interna di un garage dei sotterranei di via del Ciclamino, che la sera del 3 ottobre scorso, intorno alle 22.10, ha captato gli ultimi momenti di vita della pensionata uccisa. Ma andiamo con ordine.

L’audio

Nel corso della registrazione grezza (non quella in via di raffinazione in mano agli inquirenti), ascoltata attraverso l’avvocato Mario Scarpa, si sente un'auto scendere nei sotterranei di via del Ciclamino. Le ruote dell'auto solcano le grate a terra per tutto il tragitto di qualche metro che porta al box auto della pensionata. Sono quindi circa le 22.10 quando la donna apre la porta basculante del garage, entra con l'utilitaria e parcheggia. A questo punto, dall'audio della telecamera si desume che la 78enne trascorre qualche minuto all'interno del proprio garage, prima di richiudere la basculante.

E' a questo punto che la telecamera nei sotterranei capta il brusio su cui si stanno concentrando gli inquirenti, coordinati dal pm Daniele Paci. Quel brusio, raffinato dagli investigatori, conterrebbe il "ciao" pronunciato da una voce maschile.

Le urla

Poi, le urla. Circa sette, strazianti e crescenti. Le urla di Pierina, mentre viene colpita e colpita ancora, per la durata di neanche un minuto, dal proprio assassino ancora ignoto prima che le urla cessino e torni il silenzio nel ventre di cemento dei palazzi di via del Ciclamino.

L’altra auto

Solo dopo qualche minuto la telecamera registra i suoni dell'ingresso di un'altra auto nei garage sotterranei. Ancora una porta basculante che si apre, di un altro box auto. Si chiude.

Ma presumibilmente questa vettura ha compiuto un percorso diverso rispetto a dove si trova la rimessa di Pierina. Così come il percorso compiuto dal conducente, poiché il corpo di Pierina è stato ritrovato solo la mattina successiva.